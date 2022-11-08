Материнский капитал на первого ребёнка в России повысят до 590 тысяч рублей
Москва, 8 ноября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Сумма материнского капитала в России будет увеличена в 2023 году. Об этом сообщил 8 ноября глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам, которое провёл президент России Владимир Путин.
«В 2023 году материнский капитал на первого ребёнка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей», — сказал министр.
В сравнении с 2022 годом материнский капитал на первого ребёнка в следующем году будет увеличен на 65 тысяч рублей, на второго ребёнка — на 86 тысяч рублей.
Ранее Минтруд сообщал, что индексация материнского капитала будет произведена 1 февраля. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей, средства на эти цели были заложены в бюджете Социального фонда России.