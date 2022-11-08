Москва, 8 ноября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Сумма материнского капитала в России будет увеличена в 2023 году. Об этом сообщил 8 ноября глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам, которое провёл президент России Владимир Путин.

Credits-helps.ru Материнский капитал

«В 2023 году материнский капитал на первого ребёнка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей», — сказал министр.

В сравнении с 2022 годом материнский капитал на первого ребёнка в следующем году будет увеличен на 65 тысяч рублей, на второго ребёнка — на 86 тысяч рублей.

Ранее Минтруд сообщал, что индексация материнского капитала будет произведена 1 февраля. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей, средства на эти цели были заложены в бюджете Социального фонда России.