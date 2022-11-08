Анкара, , 20:37 — REGNUM Заявление турецкого министра энергетики Фатиха Донмеза о том, что Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», — заявил чиновник.

Многие пользователи обрадовались такому повороту событий, поскольку теперь, в условиях сокращения числа европейских клиентов, покупающих российских газ за рубли, Турция сумеет закрыть собой этот досадный пробел.

«Первый пошёл. Скоро все остальные побегут рубли искать», — уверен Батыр Ш.

«Учитывая, что у нас совместный газовый хаб намечается, ничего удивительного», — пишет Максим У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия сумела избежать попадания в капканы, расставленные на её пути западными государствами, обойдя санкции и обеспечив себя надёжными рынками сбыта в Китае, Индии и теперь уже в Турции.

«Турция — хаб, оплата в рублях, Индия и Китай — закупки с приветом от Европы, расчёт так же в рублях. Вот и славно. Больше никто не нужен нам», — считает Николай Н.

Часть людей полагает, что ситуация складывается таким образом, что антироссийская санкционная политика стран Запада привела к ещё большему укреплению связей между Россией и её независимыми от США партнёрами, среди которых Турция.

«Самое интересное: какая бы новость не была, всегда Россию хоронят. Утверждают, что нас ждёт полный конец, и что Россия и двух месяцев не протянет. Все мечтают о том, когда развалится Россия. Они думают, что они все заживут счастливо, будут жить как в раю, если Россия вдруг исчезнет. И вообще не надо будет даже работать. Все станут жить, как в американских фильмах. Но не понимают они, что чудес не бывает, проблемы этих глупых мечтателей в них самих. А Россия между тем крепнет день ото дня!» — указывает Константин Т.

Ряд пользователей указывает на то, что не только России выгоден экспорт газа в Турцию за рубли, но и самой Анкаре, у которой появился шанс, словно дирижёр, руководить целым европейским энергетическим оркестром.

«Кстати, с Азербайджаном на треть идёт торговля в национальных валютах. Вообще, раз поднимается вопрос о национальных валютах, значит, это актуально не только для России», — подметила Каролина С.

«Турции сейчас как воздух нужен российский газ, который Анкара будет перепродавать на Запад. У Турции с экономической стороны дела идут не самым лучшим образом, если мягко сказать. Это взаимовыгодный процесс», — уверен Антон Ф.

Нашлись и те, кто считает, что с президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нельзя сводить глаз.

«А что значит «частично»? Эрдоган еще́ тот лис…», — предупреждает Александр М.

«Как бы не случилось так, что Турция будет просто частично оплачивать российский газ. Или вовсе не оплачивать», — беспокоится Сергей П.

Напомним, 8 ноября турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил в интервью телеканалу TRT Haber о том, что Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях.