Рим, 8 ноября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Еврокомиссия согласовала выделение Италии второго транша в рамках так называемого «плана реконструкции и развития», передают национальные СМИ 8 ноября.

New-euro-banknotes.eu Новые банкноты евро

Риму будет выделен 21 млрд евро, в том числе 11 млрд евро — кредитами. Общая сумма средств, которые Италия должна получить в ближайшие годы — более 200 млрд евро.

В декабре 2022 года должен состояться визит брюссельских «технических специалистов» в Рим, предполагается обсудить способ расходования средств будущего третьего транша — ранее представители нового правительства страны отмечали, что ввиду кризисной ситуации в энергетике и экономике хотели бы потратить эти средства иначе, чем планировалось.