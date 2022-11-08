Москва, 8 ноября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Министерство финансов России на безлимитных аукционах в среду, 9 ноября, намерено разместить три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 237 с погашением 14 марта 2029 года, ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 021 с погашением 27 ноября 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, на предыдущем аукционе 2 ноября Минфин разместил три выпуска ОФЗ с погашением в 2030, 2032 и 2036 годах на общую сумму 167 млрд рублей при совокупном спросе почти в 317 млрд рублей.

Всего за три аукционных дня, проведённых в октябре и ноябре ведомство разместило ценные бумаги на общую сумму 394,5 млрд рублей. При этом первоначальный план Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке на IV квартал 2022 года составлял 150 млрд рублей.