Берислав, Херсонская область, , 18:30 — REGNUM Попытка прорыва ВСУ на Бериславском направлении провалилась, сообщил 8 ноября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Разбег Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как он рассказал в интервью РИА Новости, ВСУ совершили попытку атаки на Бериславском направлении. Бандеровские боевики были заброшены в большом количестве, однако «они все выявляются и ликвидируются», так что «ничего страшного нет».

Стремоусов пояснил, что пытавшиеся атаковать российскую сторону бандеровцы понесли потери и ушли на свои прежние позиции.

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