Архангельск, , 18:22 — REGNUM Из Архангельска в Диксон сегодня, 8 ноября, отправилось судно с геологическим оборудованием. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Терминал «Экономия». Архангельский порт (сс) Sasha Krotov

«В рамках выполнения государственной задачи по импортозамещению отправили геологическое оборудование российского производства на остров Диксон. Новую технику Росгеология планирует использовать для разведки и добычи каменного угля», — написал глава региона.

Он также добавил, что Архангельск был и остается одним из ключевых портов для развития Севморпути, отправной точкой для деятельности по изучению и освоению Арктики.

«Наш порт также занимает важное место в инфраструктуре снабжения арктических проектов», — подчеркнул губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновила научные наблюдения в Арктике.