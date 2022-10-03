Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41». Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра. В честь этого события был поднят флаг экспедиции «Северный полюс». Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Платформа «Северный полюс» «Адмиралтейские верфи»

«Северный полюс» пришвартован к кромке ледового поля площадью около 42 квадратных километров. На лёд были выгружены научное оборудование, транспорт и техника. Также были развёрнуты первые полевые научные лаборатории и отработана передача данных с «большой землёй», где была передана первая метеосводка.

«Климат в Арктике продолжает активно трансформироваться. На текущий момент его отличительная черта — высокая изменчивость ледовых условий в морях Северного Ледовитого океана. Объем льда будет сокращаться за счет уменьшения его толщины, но прогнозируемого ранее сезонного исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане к 2050 году не произойдет. На период с 2030 по 2050 годы придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего колебания, а ледовые условия в арктических морях будут схожи с современными. Работа наших ученых на дрейфующей полярной станции позволит проверить эти прогнозы, получать и передавать информацию, анализ которой поможет отслеживать климатические изменения. Данные наблюдений непосредственно из Центральной Арктики в том числе будут использованы для обеспечения безопасной навигации по одной из самых перспективных мировых транспортных артерий — Северному морскому пути», — рассказал директор ААНИИАлександр Макаров.

Экспедиция «Северный полюс-41» станет продолжателем отечественной программы дрейфующих полярных станций, которые начались в 1937 году.

Отметим, что ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» стала третьим судном Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Контракт на проектирование и строительство платформы был подписан осенью 2018 года. 21 мая 2022 года «Северный полюс» вышел на ходовые испытания и передан в эксплуатацию в августе 2022 года. Судно может выдерживать экстремально низкие температуры, принимать на борту вертолёты типа Ми-8 АМТ (Ми-17). Платформа может развивать скорость не менее 10 узлов, а запаса топлива хватит примерно на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске состоялась торжественная церемония старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) впервые отправится в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс».

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