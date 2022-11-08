Добывать уголь в Арктике будут с помощью российской техники
Архангельск, 8 ноября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Из Архангельска в Диксон сегодня, 8 ноября, отправилось судно с геологическим оборудованием. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«В рамках выполнения государственной задачи по импортозамещению отправили геологическое оборудование российского производства на остров Диксон. Новую технику Росгеология планирует использовать для разведки и добычи каменного угля», — написал глава региона.
Он также добавил, что Архангельск был и остается одним из ключевых портов для развития Севморпути, отправной точкой для деятельности по изучению и освоению Арктики.
«Наш порт также занимает важное место в инфраструктуре снабжения арктических проектов», — подчеркнул губернатор.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновила научные наблюдения в Арктике.