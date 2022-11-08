Екатеринбург, 8 ноября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Казаки Оренбургского казачьего войска, принявшие решение о добровольном участии в специальной военной операции, объединились в отряд «Форштадт» (Барс-6). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак

Перед отправкой в Донбасс казаки-добровольцы прошли боевое слаживание на одном из полигонов Минобороны России. На данный момент бойцы «Форштадта» находятся на передовой. Он будет периодически пополняться казаками Оренбургского казачьего войска.

Стоит отметить, что командир отряда «Форштадт» с позывным «Рыбак» уже имеет боевой опыт участия в СВО. Он награждён орденом Мужества за службу в зоне боевых действий в качестве заместителя командира роты отряда «Кубань» (Барс-11). Эту награду вместе с командиром получили ещё 11 казаков Оренбургского войскового казачьего общества, пополнившие добровольческий отряд «Кубань».

Также в зону проведения СВО отправились на пополнение добровольческого казачьего отряда «Ермак» (Барс-15) казаки из Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

С начала проведения специальной военной операции в боевых действиях приняли участие более 2 тыс. казаков-добровольцев Оренбургского казачьего войска.