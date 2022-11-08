Сыктывкар, 8 ноября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Погибшему в ходе спецоперации разведчику-снайперу из Коми Александру Власенкову присвоено звание Героя России. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Mil.ru Звезда Героя России

«Односельчане Александра вспоминают, что он не боялся брать на себя ответственность за других, всегда готов был прийти на помощь. И понятие патриотизма было для него не просто словом. Высокая награда передана его бабушке Зое Ивановне. Именно она занималась воспитанием внука и вырастила настоящего Героя. Низкий ей поклон!» — заявил чиновник.

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