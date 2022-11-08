Ставрополь, 8 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Ставропольском крае открыли курсы по подготовке сестёр милосердия. К учебе приступили 20 слушателей, среди них не только девушки, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Николай Ярошенко. Сестра милосердия. 1886

«Первый поток слушателей краевых медицинских курсов, на которых готовят сестер милосердия для помощи в военных госпиталях, набран и уже приступил к обучению. <…> Сейчас первый этап обучения проходят 20 человек. Это неравнодушные, с большим сердцем, люди, которые всегда были и будут на Ставрополье. Примечательно, что на курсах двое мужчин. Сострадание и стремление помогать людям не имеют пола и возраста», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в первую очередь слушателям преподают основы первой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни. За ранеными выпускники курсов смогут ухаживать, когда пройдут практический этап обучения. По словам Владимирова, пока первая группа учится, уже сформирован второй поток слушателей курсов.

Напомним, ранее минздрав Ставрополья разработал специальную программу для подготовки сестер милосердия на базе краевого центра медицины катастроф и медколледжей в Ставрополе, Буденновске, Пятигорске и Кисловодске.