Москва, 8 ноября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Агент 23-летнего хавбека московского ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Лехер Флуха прокомментировал вызов футболиста в национальную сборную Чили на ближайшие товарищеские матчи.

Дарья Дарья ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес

«Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили. Он полностью отдает себя, чтобы приносить пользу ЦСКА. Мендес стремится побеждать в каждом матче, и я думаю, что у ЦСКА все будет в порядке, команда быстро выйдет из неудачной серии», — цитирует агента хавбека издание Sport24.

В ноябре сборная Чили сыграет со сборными Польши (11 ноября) и Словакии (20 ноября). На чемпионате мира в Катаре команда Эдуардо Бериссо не сможет принять участие, так как не прошла отборочный турнир.

В текущем сезоне Виктор Мендес, выступая за ЦСКА, принял участие в 15 матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.