Тирана, 8 ноября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Глава профсоюза работников высшего образования Албании Сандер Ковачи 8 ноября сообщил о временной приостановке забастовки в форме бойкота учебного протеста и голодовки своих коллег.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 8 ноября албанские вузовские преподаватели провели митинг протеста в 11:00 по местному времени перед зданием университета.

Смягчение протестных акций Ковачи объяснил «исключительным давлением на работников».

Напомним, албанские вузовские преподаватели требуют увеличения своих заработных плат на 50% в течение двух лет, однако власти заявили, что не намерены вступать с ними в диалог.