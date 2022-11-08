Сеул, 8 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон, помощник госсекретаря США Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори провели 7 ноября телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Согласно опубликованным данным, стороны осудили ракетные пуски КНДР, назвав их «серьезной угрозой» миру и стабильности на Корейском полуострове и за его пределами.

Напомним, что на прошлой неделе Пхеньян запустил шквал баллистических ракет в сторону Японского и Жёлтого морей, включая межконтинентальную баллистическую ракету. Предполагается, что таким образом северокорейская сторона отреагировала на совместные учения ВВС Южной Кореи и США Vigilant Storm.

Дипломаты отметили, что действия КНДР являются нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН.