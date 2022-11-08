Москва, 8 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Сегодня, 8 ноября, по состоянию на 15:00 по мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,11% (на 21 копейку), до 60,78 рубля. Евро подешевел на 0,10% (на 18 копеек), до 60,73 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ИА REGNUM Доллар

«Стоимость доллара на Московской бирже стабилизировалась с середины октября в диапазоне 61,10–62,00 рублей.

Завершение торгов 7 ноября на отметке 61 руб./доллар с технической точки зрения открывает возможности для снижения стоимости американского доллара в районе 60 рублей за доллар на текущей неделе, основным событием которой станут выборы в Сенат США и публикация данных по инфляции в США в четверг, 10 ноября.

Если индекс потребительских цен выйдет хуже прогнозов, то увеличится вероятность повышения ставки на декабрьском заседании на 75 б. п. и стоимость доллара продолжит рост вплоть до середины декабря.

В таком случае торги могут вернуться в прежний диапазон 61,10–62,00 еще на две недели, пока не наступит налоговый период в РФ, который поддержит стоимость рубля.

Если же статистика по инфляции в США окажется лучше консенсус-прогнозов аналитиков, то доллар перейдет к снижению против большинства мировых валют, а против рубля он протестирует область в 59,70–60,00 до конца текущей недели», — считает эксперт.

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