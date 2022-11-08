Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Специалисты Балтийского завода в Петербурге подготовили атомный ледокол проекта 22 220 «Якутия» к спуску на воду. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе предприятия.

Анна Горохова ИА REGNUM Балтийский завод

Церемония спуска на воду атомохода состоится 18 ноября на Балтийском заводе. Заместитель главы правительства РФ Виктория Абрамченко станет «крестной матерью» ледокола, разбив о его борт традиционную бутылку шампанского. В мероприятии также должны принять участие руководители Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит завод, и Росатома, по чьему заказу построен атомный ледокол.

Отметим, что атомный ледокол «Якутия» заложили на Балтийском заводе в мае 2020 года. Заказчик должен получить судно не позднее декабря 2025 года. Ледокол станет частью программы по развитию «Северного морского пути». Его задачей будет обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.