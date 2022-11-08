Тбилиси, 8 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Грузинская Служба государственной безопасности сообщила, что на территории Абхазии был арестован гражданин Грузии. Об этом передает 8 ноября грузинский телеканал «Формула».

Pixabay.com Арест

По имеющейся информации, грузинский гражданин, следовавший из Галского района Абхазии в западногрузинский город Зугдиди, был задержан абхазскими силовиками.

СГБ Грузии утверждает, что это задержание было абсолютно незаконным, хотя признает, что у грузинского гражданина при аресте были изъяты наркотики.

«В связи с незаконным задержанием была немедленно активирована горячая линия. Сопредседатели Женевских международных дискуссий и наши международные партнеры были проинформированы о ещё одном серьёзном инциденте, совершенном оккупационными силами. Ведётся активная работа по освобождению всех граждан Грузии, незаконно содержащихся под стражей на оккупированных территориях, используя все механизмы, доступные центральному правительству. Оккупационные силы несут полную ответственность за незаконное задержание граждан Грузии», — говорится в заявлении СГБ.

Напомним, что Грузия не признаёт независимость Абхазии и считает все действия абхазских правоохранительных органов незаконными.