Москва, 8 ноября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Вряд ли стоит ждать изменения расстановки сил в мировом автопроме из-за потерь автопроизводителей после ухода из России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Michael Gil Автомобили

«На ведущих позициях, скорее всего, останутся те же автопроизводители и бренды, которые хорошо известны на рынке. Они будут стремиться компенсировать свои потери за счёт активизации на других рынках, что может увеличить конкуренцию на них.

Компании будут предлагать больше различных моделей, стремясь завоевать потребителей и увеличить свои доходы. Можно ожидать, что производители будут предлагать больше автомобильных новинок, в первую очередь с различными двигателями (электрическими, водородными, работающие на природном газе и так далее).

Не исключено появление различных программ, как от производителей, так и финансовых структур, призванных увеличить использование автомобиля. Это может быть не только прямая покупка, но и различные виды его аренды, как кратко-, так и долгосрочные, коллективное владение, а также другие виды собственности и эксплуатации.

При необходимости, власти разных стран могут оказать помощь автопроизводителям, как в виде прямых денежных вливаний, так и в виде закупки их продукции, а также, возможно, могут быть приняты меры по стимулированию автомобильного рынка», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потери мировых производителей автомобилей, которые покинули Россию или приостановили свою деятельность на фоне западных санкций, могут составить $38,5 млрд (порядка 2,4 трлн рублей).

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