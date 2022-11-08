Копенгаген, 8 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Arctic Business Network (ABN), сеть гренландских и датских компаний, работающих в Арктике, стала членом Арктического экономического совета. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Арктика

«Мы присоединяемся к Арктическому экономическому совету, чтобы расширить нашу международную сеть и тем самым поделиться последними знаниями и получить вдохновение от новых деловых отношений в Арктике», — заявил член правления ABN Йенс К. Либерт.

Новый член Arctic Business Network представляет собой корпоративную сетевую группу из 50 гренландских и датских компаний, организаций и учреждений, обладающих опытом работы в отдаленных районах Арктики и Североатлантического региона.

Отметим, что Арктический экономический совет — независимая международная бизнес-организация. Участниками являются как индивидуальные предприниматели, так и крупные бизнес-организации насчитывающие более 20 000 членов. Арктический экономический совет был создан Арктическим советом в период председательства Канады в 2013–2015 годах.

Напомним, Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил о том, что самостоятельность внешней политики стран, которые являются одновременно членами Арктического совета и НАТО, вызывает вопросы.