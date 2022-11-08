Москва, 8 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Американская компания Disney намерена окончательно уйти из России, закрыв офис киноподразделения в стране. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Walt Disney

По данным источника, большинство сотрудников компании уже уволены, а оставшаяся часть команды временно переедет в главный российский офис Disney, чтобы завершить работу перед полным уходом Disney из страны. Отмечается, что все коммуникации с партнерами в странах СНГ в настоящий момент осуществляются напрямую через головную компанию в США.

Напомним, в марте 2022 года Disney объявила о приостановке своей деятельности в России. В октябре 2022 года русскоязычный веб-сайт Disney перестал работать, а региональные аккаунты компании в соцсетях были удалены.