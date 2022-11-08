Москва, , 23:37 — REGNUM Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории. Соответствующее заявление 7 ноября сделал президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие», — приводит слова политика финская государственная телерадиокомпания Yle.

Политик также добавил, что не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает возглавляемому им государству ядерное оружие.

Заявление президента Финляндии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Финляндию никто спрашивать не будет, хотят ли они размещать ядерное оружие на своей территории или нет, его разместят в случае, если это будет нужно Североатлантическому альянсу.

«Это они кому сказали?» — с сарказмом поинтересовался С. МС.

«Никому нельзя верить. Прикажут и поставят», — добавила Яна.

«Неужели мы верим в то, что они говорят? Марионетки НАТО могут изменить свое мнение завтра. Да и НАТО их спрашивать не будет, как и что там они хотят», — отметила Sandra C.

«Ну, во-первых, Финляндия на самом деле НИКОГДА не будет размещать ядерное оружие НАТО на своей территории. Потому, что размещать его у них будет само НАТО», — смеется Юрий Б.

«Будет Финляндия меж двух огней независимо от ядерного оружия. Сами выбрали этот путь», — отметил Andrey.

«Кто бы его спрашивал», — написал Саша А.

«Становишься вассалом, готовься и наклоняться. Независимо от своих планов», — добавил Иван.

«Финны предполагают, а США располагают», — прокомментировал Игорь.

«Там все не планируют, а потом передумывают», — отреагировала Елена Е.

«Президента Финляндии спросить забыли. Как им верховный жрец в лице США скажет, так и будет», — пишет Daniel N.

«Без референдума вступают в НАТО… Так же без спроса и ядерку завезут», — считает Lyapa.

«Их планы уже никого не интересуют», — подчеркнула Ирина.

«Его и спрашивать никто не будет, марионетка Америки и наглосаксов!» — добавил Дмитрий Р.

«Они не хотят, а НАТО спрашивать не станет», — комментирует Лена.

«Просто у них нет своих ракет, а НАТО сами решают, что и где должно быть», — отреагировала Лариса М.

«Да их американцы и спрашивать не будут. Теперь это оккупированная США страна лишилась уже в принципе суверенитета!» — пишет Игорь.

«В НАТО тоже раньше не собирались вступать! А ныне…» — напомнила Елена З.

«Англосаксов не интересуют планы Финляндии», — подытожила Лариса.