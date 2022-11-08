* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид отреагировал на заявления президента США Джо Байдена о том, что Афганистан «место, забытое Богом», заявив, что Кабул не нуждается в сотрудничестве с США. Об этом сообщает агентство «Тасним».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Афганцы сами возродят свою страну», — добавил он.

Некоторые СМИ в Афганистане также писали о том, что в своих последних заявлениях об Афганистане американский президент изрек вещи, далекие от логики, и «такого бреда от него не ожидали». Этими необдуманными заявлениями Байден хочет оправдать провал Америки в Афганистане. В то же время мужество афганского народа стало наглядным примером всем, особенно США.

Информационное агентство «Бахтар» также писало, что это не в первый раз, когда Байден делает «такие глупые заявления об Афганистане».

«Народ Афганистана с божьей помощью изгнал сверхдержаву со своей земли и смог создать исламскую и независимую систему, поэтому Афганистан не является забытым Богом местом и является землей джихада и борьбы», — отмечает издание.

«Бахтар» подчеркнул, что американскому президенту лучше начать думать, если он в состоянии, и скорректировать свои заявления об Афганистане.