Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Петербургская епархия Русской Православной Церкви попросила у правительства Санкт-Петербурга безвозмездно передать в собственность здание хлебного амбара Александро-Невской лавры. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из опубликованного на сайте городского комитета имущественных отношений (КИО) обращения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Продажа хлеба на территории Александро-Невской Лавры Дарья Драй © ИА REGNUM

В своем письме к председателю КИО Леониду Кулакову митрополит попросил передать в безвозмездную собственность здание на набережной Обводного канала, 3, которое входит в состав ансамбля — памятника регионального значения «Хлебные амбары Александро-Невской лавры».

«Здание одновременно с другими зданиями хлебных амбаров было построено в середине XIX века на земельном участке Александра-Невской Лавры, на средства Александро-Невской Лавры и привлечённые ею частные средства», — указал митрополит Варсонофий, добавив, что с 1993 года запрашиваемый объект находится в безвозмездном пользовании РПЦ «для использования под религиозные и благотворительные цели».

В собственность религиозная организация хочет получить здание «для использования в соответствии с целями епархии, определенными уставом».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский направил обращение в КИО с просьбой передать РПЦ пять зданий на Васильевском острове.

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