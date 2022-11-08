Сыктывкар, 8 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. С 2023 года в Коми бесплатное социальное обслуживание смогут получить жители республики, относящиеся к категории «дети войны». Об этом в своем выступлении перед депутатами Госсовета республики сообщила глава министерства труда, занятости и социального развития Екатерина Грибкова.

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Она также сообщила, что возможность получения бесплатного соцобслуживания в полустационарной форме получат также граждане старше трудоспособного возраста — женщины от 56 лет и мужчины от 61 года.

Грибкова напомнила, что с 2022 года в республике бесплатное социальное обслуживание в любой его форме могут получать труженики тыла, узники фашистских лагерей и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Также в этом году право на бесплатное социальное обслуживание на дому закреплено для военнослужащих, лиц, принимавших участие в специальной военной операции на территориях [бывш. УССР], Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, получившие в ходе ее проведения ранение — контузию, травму или увечье», — сообщила Грибкова.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургским ветеранам назначат выплату к 80-летию прорыва блокады.