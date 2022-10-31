Петербургским ветеранам назначат выплату к 80-летию прорыва блокады
Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Правительство Петербурга ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2023 год предложит Законодательному собранию предусмотреть единовременную выплату ветеранам и блокадникам к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, которая будет отмечаться в январе 2023 года. Об этом 31 октября в своем радиообращении заявил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Предложим Законодательному собранию сделать подарок нашим блокадникам, чтобы в январе они получили дополнительные выплаты к 80-летию операции «Искра», разорвавшей огненное кольцо вокруг Ленинграда», — сказал Беглов.
Он также отметил, что в бюджете 2023 года на 15% будет увеличено финансирование социальной сферы.
«Поддержим семьи с детьми, всех наших ветеранов и других льготников. Все социальные выплаты город проиндексирует на уровень инфляции», — пообещал Беглов.
Замысел операции «Искра» состоял в том, чтобы встречными ударами Ленинградского фронта с запада и Волховского фронта с востока разгромить немецкую группировку в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа на южном побережье Ладожского озера. Именно этот выступ закрывал Ленинграду связь с Большой землёй. Операция началась 12 января, в первый же день советским войскам удалось прорвать оборону противника. 18 января части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта. В тот же день был полностью освобождён город Шлиссельбург. Около полуночи 18 января по радио было передано сообщение о прорыве блокады Ленинграда. Прорыв блокады стал первым в истории войн примером деблокирования крупного города одновременным ударом извне и изнутри.