Сеул, 8 ноября 2022, 14:18 — REGNUM 7 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил профессора Корейского института развития и бывшего министра образования при администрации Ли Мён Бака Ли Чжу Хо новым министром образования и вице-премьером по социальным вопросам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

28 октября в Национальном собрании состоялись слушания по его кандидатуре, которая так и не была утверждена из-за разногласий правящих и оппозиционных сил.

Президент Южной Кореи призвал парламентариев завершить процедуру рассмотрения кандидатуры до 4 ноября, но этого сделано не было. В связи с этим глава государства воспользовался правом самостоятельно назначить министра.

В общей сложности без одобрения парламента назначены 14 членов нынешнего правительства. По четырём кандидатурам парламентские слушания не проводились.

Известно, что Ли Чжу Хо сменил на посту Пак Сун Э, которая подала в отставку спустя месяц после назначения на фоне разногласий по поводу снижения возраста поступления в начальную школу.

Читайте также: В Южной Кореи отказались от реализации плана отдавать детей в школу с 5 лет