Сеул, 8 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. 7 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил профессора Корейского института развития и бывшего министра образования при администрации Ли Мён Бака Ли Чжу Хо новым министром образования и вице-премьером по социальным вопросам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

28 октября в Национальном собрании состоялись слушания по его кандидатуре, которая так и не была утверждена из-за разногласий правящих и оппозиционных сил.

Президент Южной Кореи призвал парламентариев завершить процедуру рассмотрения кандидатуры до 4 ноября, но этого сделано не было. В связи с этим глава государства воспользовался правом самостоятельно назначить министра.

В общей сложности без одобрения парламента назначены 14 членов нынешнего правительства. По четырём кандидатурам парламентские слушания не проводились.

Известно, что Ли Чжу Хо сменил на посту Пак Сун Э, которая подала в отставку спустя месяц после назначения на фоне разногласий по поводу снижения возраста поступления в начальную школу.

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