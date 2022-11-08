Индонезия призывает страны сотрудничать для «спасения Земли»
Джакарта, 8 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Индонезия призывает все страны предпринять более решительные действия и сотрудничать в осуществлении различных мер по борьбе с изменением климата путем повышения амбициозности климатических целей, сообщает Antara.
«Мы приглашаем все страны работать сообща, чтобы спасти Землю», — заявила министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбайя на открытии павильона Индонезии в рамках COP27 в Египте.
Индонезия увеличила свой целевой показатель по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году с 29% до 31,8% собственными усилиями или с 41% до 43,2% при международной поддержке.
Как сообщало ИА REGNUM, Центральное статистическое агентство Индонезии (BPS) отметило, что восстановление экономики на Бали продолжается.