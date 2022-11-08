Сеул, 8 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Глава южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён встретился 7 ноября с послом Китая в Сеуле Син Хаймином. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи глава оппозиции отметил, что из-за продолжительных провокаций со стороны КНДР ситуация на Корейском полуострове стала серьезной. Он также призвал Пекин сыграть конструктивную роль в установлении мира в Северо-Восточной Азии.

В свою очередь, посол сообщил, что Китай обеспокоен текущей ситуацией, призвав Сеул провести диалог с Пхеньяном для разрядки напряженности.

«Я надеюсь, что стороны смогут решить проблему путем переговоров, — сказал Син Хаймин. — Мы планируем сотрудничать с Южной Кореей и обмениваться мнениями с Демократической партией «Тобуро» во имя мира и безопасности на Корейском полуострове».

Напомним, что на прошлой неделе Пхеньян провел испытания свыше 30 баллистических ракет, включая межконтинентальной баллистической ракеты.

Сообщается, что стороны также обсудили расширение гражданских и культурных обменов.