Москва, 8 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В эпоху перемен, которую сейчас переживает международное сообщество, России важно сохранять контакты с Индией и обмениваться мнениями. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

«Мы регулярно общаемся, и это отражает темп, который отношениям особо привилегированного стратегического партнерства, задают руководители двух стран», — пояснил Лавров.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поставили задачи по развитию сотрудничества между Москвой и Нью-Дели в различных сферах.

ИА REGNUM ранее сообщало, у стратегического партнерства России и Индии хорошие перспективы, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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