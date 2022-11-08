Гавана, 8 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал к увеличению сельскохозяйственного производства в западной провинции Пинар-дель-Рио, пострадавшей от урагана «Иэн». Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на репортаж национального телевидения.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

Во время ежедневного совещания по проверке восстановления территории Канель призвал «увеличить производство, чтобы население могло получить продовольствие в кратчайшие сроки».

Президент Совета обороны провинции Ямиле Рамос сообщил, что основные проблемы на территории связаны с жильем. По его словам, 93,54% территории Пинар-дель-Рио обеспечены электроэнергией, а наибольший объем работ сосредоточен в муниципалитетах Сан-Луис и Сан-Хуан-и-Мартинес, куда продолжают прибывать специалисты, уже закончившие работу на других территориях.