Президент Кубы призвал увеличить сельхозпроизводство в пострадавшем регионе
Гавана, 8 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал к увеличению сельскохозяйственного производства в западной провинции Пинар-дель-Рио, пострадавшей от урагана «Иэн». Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на репортаж национального телевидения.
Во время ежедневного совещания по проверке восстановления территории Канель призвал «увеличить производство, чтобы население могло получить продовольствие в кратчайшие сроки».
Президент Совета обороны провинции Ямиле Рамос сообщил, что основные проблемы на территории связаны с жильем. По его словам, 93,54% территории Пинар-дель-Рио обеспечены электроэнергией, а наибольший объем работ сосредоточен в муниципалитетах Сан-Луис и Сан-Хуан-и-Мартинес, куда продолжают прибывать специалисты, уже закончившие работу на других территориях.