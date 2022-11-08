Приштина, Сербия, 8 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 ноября провел встречу с лидерами оппозиционных партий Альянс за будущее Косово, Демократическая партия Косово и Демократическая лига Косово Рамушем Харадинаем, Мемли Красничи и Люмиром Абдиджику.

Канцелярия премьер-министра Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в день встречи площадку и двор перед правительством Косово уставили флагами США. Темой обсуждения стало обострение ситуации на севере Косово и массовые отставки сербских чиновников, служивших во властных структурах, управляемых из Приштины.

Курти охарактеризовал встречу, как успешную, отметив, что лидеры оппозиции были «скорее недовольны, чем несговорчивы».

Лидер Демпартии Красничи заявил, что встреча не принесла ясности относительно возможных путей выхода из кризиса, в то время как лидер Демократической лиги Косово Абдиджику выразил недовольство отсутствием выражений готовности полностью координировать дальнейшие шаги с «союзниками».