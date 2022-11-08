Москва, 8 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Россия приветствует желание Алжира присоединиться к БРИКС. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов на брифинге.

Kremlin.ru Участники саммита БРИКС

Пот его словам, МИД РФ одобряет желание партнеров страны и единомышленников подключаться к работе таких форматов как БРИК и ШОС.

«У России с Алжиром сложился доверительный диалог, он поддерживается», — пояснил Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС.

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