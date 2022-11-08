Хельсинки, 8 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. На осуществление транспортировки зерна с территории б. УССР в Сомали Финляндия направит 7 млн евро. Об этом сообщили 8 ноября в министерстве иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Крайне важно, чтобы поставки зерна [с территории б. УССР] на Африканский Рог могли продолжаться. Здесь мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу (ВПП)», — пояснил министр развития и внешней торговли Вилле Скиннари.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что страны Африканского Рога особенно зависят от импорта зерна из России и с территории б. УССР. Здесь в продовольственной помощи нуждаются более 20 млн человек.

«Финляндия выделяет 15,7 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи региону. Из этой суммы почти 7 миллионов евро будет направлено через ВПП ООН, чтобы помочь облегчить транспортировку зерна [с территории б. УССР] в Сомали», — указано в сообщении.

Отмечается, что гуманитарная помощь Финляндии в Африке оказывается через Агентство ООН по делам беженцев (UNCHR), Финский Красный Крест и Международный комитет Красного Креста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что солидарен с российским лидером Владимиром Путиным в вопросе безвозмездной поставки зерна в нуждающиеся страны. По его словам, Путин в ходе телефонного разговора с ним предложил безвозмездно направить зерно в нуждающиеся страны — Джибути, Сомали и Судан.