София, 8 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Болгарии в экстренном порядке вызвало для консультаций посла Турции в Софии Айлин Сикизкьёк в связи с произошедшим 7 ноября на болгарско-турецкой границе инцидентом. Об этом 8 ноября сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам действующего руководителя МИД Болгарии Николая Милкова, в ходе предстоящей беседы будут обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия для недопущения проникновения беженцев и реализации контрабанды через соответствующие приграничные территории.

«Я надеюсь, мы получим от наших турецких коллег необходимые заверения», — резюмировал, в частности, Милков.

Напомним, 7 ноября в районе населенного пункта Голям-Дервент в южно-восточной Болгарии неизвестные лица обстреляли с турецкой территории совместный наряд пограничной полиции и вооруженных сил Болгарии. В результате один болгарский пограничник был убит.