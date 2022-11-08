Рим, 8 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Ватикан активизирует дипломатические усилия по решению конфликта на территории б. УССР и готов стать посредником в переговорах между Россией и киевским режимом. Об этом сообщает газета La Stampa.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«Судя по всему, он [Ватикан] вновь выразил готовность, с одной стороны, выступить в роли посредника, а с другой — предлагает свою территорию как нейтральную платформу для переговоров по урегулированию», — отмечено в материале.

По данным издания, в Святом престоле предлагают привлечь к переговорам и другие стороны, в том числе США и Европейский союз.

Отмечается, что о таком предложении Ватикана стало известно после встречи папы Римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась 24 октября в Ватикане.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября в ходе визита в Ватикан попросил Франциска позвонить российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы помочь с урегулированием конфликта на территории б. УССР.

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Ранее папа Римский подтвердил, что Ватикан готов приложить все усилия, чтобы приблизить окончание конфликта на территории б. УССР. Он отметил, что Святой престол не отступится, если конфликтующие стороны попросят его о посредничестве.

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