Москва, 8 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. По итогам 2021 года грузооборот морских портов России увеличился и достиг 835 млн тонн. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил глава Росморречфлота Захарий Джиоев на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

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По его словам, российский морской транспорт показывает хорошие результаты. Несмотря на все негативные прогнозы недоброжелателей, грузооборот морских портов остался практически на том же уровне, что говорит о высокой надёжности и стабильности морских перевозок.

«В 2021 году Росморречфлот обеспечил прирост порядка 19 млн тонн прироста мощностей, например по перевалке минеральных удобрений, продукции АПК. В 2022 году прирост мощностей ожидается порядка 50 млн тонн», — уточнил Джиоев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора мирового значения.

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