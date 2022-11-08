Подгорица, 8 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Министр финансов Черногории Александр Дамьянович объявил, что бюджет на 2023 год будет представлен в парламент до 15 ноября и что зарплаты в государственном секторе будут повышены, сообщает RTCG.

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Он ожидает, что парламент примет бюджет, чтобы иметь стабильные финансы в ближайшие годы. Повышение заработной платы в бюджетной сфере, по его словам, должно компенсировать инфляцию.

«Это должно произойти, потому что инфляция сделала свое дело, она затрагивает наиболее уязвимых, пенсионеров, работников с заработной платой ниже среднего, и обоснованные требования работников должны быть поняты и максимально удовлетворены, не доходя до зоны финансовой опасности», — сказал Дамьянович.

Он сообщил, что готовится пакет законов, которые будут направлены на усиление налоговой базы на следующий год.