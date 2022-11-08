Анкара, 8 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Турция планирует перерабатывать российское зерно и бесплатно отправлять продукцию бедным странам. Об этом заявил глава турецкого минсельхоза Вахит Киришчи.

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Ранее турецкие СМИ сообщили о возможности использования Россией турецких хабов для хранения зерна.

Киришчи рассказал, что у двух стран есть незадействованные механизмы в этой сфере.

«Например, в мукомольной промышленности, производстве макарон, манной крупы и гречки… Теперь мы будем использовать собственные незагруженные мощности. После переработки бесплатной пшеницы, которую мы получим из России на наших собственных заводах, мы отправим ее в наименее развитые страны», — приводит слова министра агентство Sputnik-Турция.

Вахит Киришчи отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган желает получаемую бесплатно от России пшеницу передавать бесплатно бедным странам в виде муки.