София, 8 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Крупный пожар, возникший 7 ноября на элитном военном полигоне «Ново-Село» в Сливенской области (Юго-восточная Болгария), полностью потушен, опасности для экологической ситуации региона не возникло. Об этом 8 ноября со ссылкой на заявление болгарского минобороны сообщает БНР.

34.mchs.gov.ru Ландшафтный пожар

Как отметили представители внешнеполитического ведомства Болгарии, огонь уничтожил несколько гектаров полезной площади структуры, однако не смог подобраться к складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

«Повода для паники нет, повторное возникновение возгорания исключено», — заявил глава государственной пожарной инспекции Сливена Владимир Демирев.

Напомним, сильный пожар возник на территории «Ново-Село» вечером 7 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания послужил неконтролируемый пал травы местными крестьянами. В тушении огня приняли участие более 100 пожарных, военнослужащих и лесников, а также два вертолета ВВС Болгарии. Данных о жертвах и убытках нет.