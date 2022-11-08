Цюрих, Швейцария, 8 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Выбор Катара в качестве места проведения чемпионата мира по футболу — 2022 является ошибкой. Об этом 8 ноября заявил бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.

Agenciabrasil.gov.br Йозеф Блаттер

«Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было ошибкой. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого. Выбор был плохой», — приводит слова Блаттера RMC Sport.

Он добавил, что несёт ответственность за это решение, поскольку был президентом ФИФА в то время, когда проходил выбор страны-хозяйки ЧМ-2022.

По словам Блаттера, ЧМ‑2022 нужно было проводить в США. По его мнению, это было бы жестом мира, если бы два политических противника — Россия и США — организовали чемпионат мира друг за другом.

Напомним, Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Выбор страны-хозяйки ЧМ-2022 проходил в 2010-м. Чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.