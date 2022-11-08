Берлин, 8 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Немецкие следователи изъяли 30 картин известных художников с яхты Dilbar. Об этом сообщили несколько германских СМИ.

(сс) Администрация президента России Алишер Усманов

Журналисты полагают, что яхта якобы принадлежит Гульбахор Исмаиловой, которую в публикациях называют сестрой российского бизнесмена Алишера Усманова.

Уточняется, что яхта находится в порту Гамбурга, она не конфискована, но использовать её нельзя. В ходе рейда следователи обнаружили и изъяли коробки с художественными ценностями. В их числе работа экспрессиониста Марка Шагала. По оценкам, общая стоимость картин оценивается в 5 млн евро.

Представитель Усманова рассказал Sueddeutsche Zeitung, что картины не принадлежат предпринимателю.

По данным NDR, в Германии идёт расследование в отношении российского предпринимателя по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, Алишер Усманов оказался под санкциями Евросоюза.