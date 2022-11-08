Москва, 8 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года в России индекс безработицы опустился до рекордно низких значений и составил −49 пунктов. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Безработный

В начале 2021 года проблема безработицы в РФ была актуальнее. Так, в январе 2021 года индекс составил −10 пунктов, но в течение года снижался, достигнув в декабре значения −36 пунктов.

В 2022 году индекс безработицы в России продолжил снижаться. На протяжении января-июля показатель не превышал −45 пунктов. В сентябре 70% жителей России заявляли, что в их окружении нет людей, потерявших работу в течение последних 2-3 месяцев.

Опрос по телефону проведен в сентябре 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до 3,8%, обновив исторический минимум.

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