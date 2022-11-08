* талибов — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 8 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Мулла Ясин, командир формирований «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Шульгара афганской провинции Балх, застрелил девушку. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Девушка была убита после того, как не согласилась выйти за него замуж.

Асиф Вазири, представитель штаб-квартиры полиции Балха, подтвердил инцидент и сообщил об аресте муллы Ясина.

Но источник в провинции Балх сообщил, что мулла Ясин после кратковременного ареста в штаб-квартире полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Шульгара был вскоре освобождён.

После прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командиры и чиновники этой группировки брали себе вторых и третьих жен, иногда браки были принудительными.