В Афганистане командир талибов* убил девушку за отказ выйти замуж
Мазари-Шариф, Афганистан, 8 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Мулла Ясин, командир формирований «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Шульгара афганской провинции Балх, застрелил девушку. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Девушка была убита после того, как не согласилась выйти за него замуж.
Асиф Вазири, представитель штаб-квартиры полиции Балха, подтвердил инцидент и сообщил об аресте муллы Ясина.
Но источник в провинции Балх сообщил, что мулла Ясин после кратковременного ареста в штаб-квартире полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Шульгара был вскоре освобождён.
После прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командиры и чиновники этой группировки брали себе вторых и третьих жен, иногда браки были принудительными.