Вашингтон, 8 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. С большой долей вероятности после промежуточных выборов в Конгресс США поддержка Киева со стороны американских законодателей сохранится. Такое мнение в ходе дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям, высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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«На [Капитолийском] холме сохраняется сильная поддержка выделения необходимых ресурсов для [киевского режима]», — подчеркнул он.

При этом Салливан не исключил роста числа голосов, «которые задаются вопросами», но их, по его словам, по-прежнему будет отчётливое меньшинство.

Советник американского лидера добавил, что, по оценкам Белого дома, со стороны как республиканцев, так и демократов звучат «сильнейшие» голоса в поддержку помощи киевскому режиму.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман заявил, что после проведения промежуточных выборов в ноябре текущего года Конгресс США может с высокой вероятностью сохранить двухпартийную поддержку Киева. В то же время, в политических кругах звучат предположения, что при победе республиканцев, новый состав Конгресса может занять по отношению к Киеву более скептическую позицию.

Добавим, что за поддержку Киева в экономической и военной сферах продолжает выступать администрация действующего президента США Джо Байдена. Только за 2022 год киевскому режиму было выделено 18,5 млрд долларов США.