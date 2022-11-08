Москва, 8 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Жители РФ всё реже «ведутся» на разного рода скидочные акции, устраиваемые российскими ретейлерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Людмила Шмелева. Так она прокомментировала данные о том, что большинство жителей РФ считают обманом ноябрьские распродажи.

Скидки в супермаркете

«В Европе и США «черная пятница» — действительно ожидаемое событие. Люди сознательно откладывают покупки, чтобы в это время приобрести нужные товары гораздо дешевле. И скидки там действительно очень серьезные — до 70-90%. Это связано с тем, что продавцам невыгодно держать товары долго, проще продать их и завести новые коллекции. В РФ же «чёрная пятница» часто сопровождается обманом покупателей, — констатировала Шмелева. — Продавцы сначала сильно завышают цену на товар, а потом якобы делают большую скидку. По факту же получается, что покупатель должен будет заплатить ту же цену. В последние годы информация о таком поведении продавцов всё чаще обсуждается в интернете, поэтому покупатели стали менее доверчивы и уже не так охотно ведутся на «акции», «скидки», «ликвидации коллекции» и т. д».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в акциях по случаю «черной пятницы» будет участвовать больше покупателей, чем в 2021 году.