Москва, 8 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В ноябре денежное содержание военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начнут выплачивать досрочно. Об этом 8 ноября заявил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В текущем месяце денежное содержание начнёт выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября», — уточнил он в беседе с журналистами.

Он добавил, что к настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. По словам представителя оборонного ведомства, обычно довольствие за предыдущий месяц военной службы будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, минимальная сумма денежного довольствия, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей. При этом ежемесячные выплаты для сержантов и офицеров будут больше.

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Так, как пояснили в Минобороны России, эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет.