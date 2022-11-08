Новосибирск, 8 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Новосибирская область с июня 2022 года собрала для Беловодского района Луганской Народной Республики (ЛНР) более 450 тонн гуманитарного груза. В его составе — необходимое для укрепления различных сфер жизнедеятельности района. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в новосибирском правительстве.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Гуманитарный груз

Из Новосибирской области в Беловодский район отправлены 38 грузовых автомобилей гуманитарной помощи. В формировании грузов участвовали органы исполнительной власти, благотворительные фонды, предприятия и организации региона.

Так, для Беловодской центральной районной многопрофильной больницы были собраны лекарственные препараты и медицинское оборудование; Беловодский комплексный центр социального обслуживания населения средства социальной реабилитации получил предметы для хозяйственной деятельности; образовательным организациям района переданы строительные материалы, школьная мебель, учебники, наглядные пособия, канцелярия, ноутбуки и другие товары; для подключения тепло/водоснабжения объектов на территории Беловодского района отправлены котлы и котельное оборудование, строительные материалы, дизель генераторы, спецодежда. Помощь получили и сельскохозяйственные предприятия района: запасные части, оборудование. Для жителей района и переселенцев собраны одежда, предметы личной гигиены, учебная литература, постельные принадлежности, продукты питания и другое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область заключила соглашение о сотрудничестве с Луганской Народной Республикой.