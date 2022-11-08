Воронеж, 8 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Проект по безотходной переработке шин намерен реализовать в Воронеже, на территории особой экономической зоны «Центр», инвестор из Белоруссии. Об этом 8 ноября в телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Воронежской области

«ООО «Экологическая инициатива» (учредитель — ООО «БелинжинирингстройИнвест») официально зарегистрирована в нашем Новоусманском районе. Компания уже подала заявку на заключение соглашения для работы в нашей особой экономической зоне «Центр», — сообщил Гусев.

Проект предусматривает производство резиновой крошки, а также металлического и текстильного корда, используемых для изготовления резиновых плит и покрытий для спортивных и детских площадок. Общий объём предполагаемых инвестиций заявлен в сумме 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона «Центр» была создана в декабре 2018 года в Новоусманском районе Воронежской области. Она занимает площадь в 220 гектаров, что позволяет разместить до 20 предприятий.