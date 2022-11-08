Алчевск, ЛНР, 8 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Водоснабжение города Алчевск в Луганской Народной Республике сократилось наполовину. Это связано с выходом из строя скважин водозабора. Об этом сообщает МЧС ЛНР.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«В связи с выходом из строя скважин Хорошанского водозабора с 3:00 (совпадает с мск) 8 ноября сокращена подача воды потребителям Алчевска на 50% до устранения повреждений», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2022 года новый водовод протяжённостью для жителей города Ровеньки ЛНР возвели специалисты Минобороны России. До этого воду горожанам подавали с Молодогвардейской насосной станции (40 километров от города). Из-за изношенности сетей зачастую фиксировались проблемы с подачей воды.

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